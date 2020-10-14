Лавров анонсировал ужесточение позиции Москвы по Донбассу

Россия в условиях беспрецедентного давления Запада и максимального сворачивания контактов с Брюсселем и Вашингтоном не станет, тем не менее, самостоятельно предпринимать резкие шаги в Донбассе. Однако Москва жёстко потребует от Киева безусловного выполнения Минских соглашений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на предложение главного редактора «RT» Маргариты Симоньян ввести войска в Донбасс и «навести порядок» на линии соприкосновения.

«Может, действовать смелее – ввели войска в Донбасс, навели порядок. В открытую. В чём проблема, если санкции будут всё равно», – сказала Симоньян.

«Мы всё-таки вежливые люди. Я убеждён, что наша позиция отстранения должна оставаться в рамках международного права. Мы должны сохранять приверженность всем тем договорённостям, которые достигались с нашим участием, в том числе и Минские соглашения.

Другое дело в том, что нам надо самим требовать, чтобы те, кто подписывался под решением об урегулировании той или иной ситуации, выполняли обязательства», – приводит «ПолитНавигатор» слова Лаврова.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.10.20

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