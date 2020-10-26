Лавров отмёл любые дополнительные инициативы извне по Донбассу

Москва не поддержит никакие новые внешние нициативы по мирному урегулированию в Донбассе в дополнение к уже подписанным Минским соглашениям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью хорватской газете Večernji list.

Так он прокомментировал предложение Загреба использовать в Донбассе опыт Хорватии по «реинтеграции» сербских территорий страны. Отметим, что в настоящее время сербы в Хорватии подвергаются постоянной неофициальной дискриминации и издевательствам со стороны националистов-усташей при полном попустительстве правоохранительных органов.

По словам Лаврова, минский Комплекс мер является необходимым и достаточным набором инструментов для урегулирования ситуации на востоке Украины.

«Сейчас просто необходимо выполнить в полном объеме то, о чем стороны договорились более пяти лет назад в ходе многочасового дипломатического марафона... Надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах не видим», – приводит ТАСС слова главы МИД РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.10.20

Представитель Крыма при Путине вновь призвал лишить Украину полноводного Днепра. / Ученые назвали фрукты, которые помогут «отбиться» от гриппа и коронавируса. / Крымчане стали больше есть и меньше пить. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»