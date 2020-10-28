МИД Украины признал невозможность изменения Минских соглашений

Украина никогда не согласится выполнять минские договорённости в том виде, в котором они прописаны в «Минске-1» и «Минске-2». Вместе с тем, в Киеве признают, что страны Нормандского формата не пойдут на их изменения.

В этих условиях остаётся уговорить Германию и Францию надавить на Россию, чтобы она сама пошла на пересмотр последовательности реализации пунктов Минского протокола и передала Киеву контроль над границей в Донбассе до проведения там выборов, а также отказалась от требований по предоставлению Донбассу особого статуса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Если мы будем подходить к действующим минским договоренностям, как к чему-то высеченному в камне, тогда ничего никуда не взлетит, потому что реальность меняется. Нужно искать решения внутри имеющихся договоренностей. Написание новых договоренностей является очень рискованным путем и не является эффективным способом решения проблемы...

И о «Минске-1», и о «Минске-2» договаривались под давлением ситуации на фронте. Сейчас этого давления нет. Соответственно, есть два пути: либо мы сосредотачиваемся на поиске путей реализации того, что есть, или мы отвергаем то, что есть, и пишем что-то новое.

Но здесь есть два момента. Во-первых, риски втягивания в нечто новое намного выше. Во-вторых, чтобы туда пойти, нужно желание всех сторон, а я не вижу пока готовности стран Нормандского формата идти в историю написания принципиально нового Минска-3. А без этого мы должны быть сосредоточены на выполнении Минска-2...

Поэтому вместе с партнерами надо работать с Россией для того, чтобы скорректировать ее цель, и тогда все может заработать. Выполнить вторые минские договоренности на самом деле не так сложно, если только Россия согласится на то, чтобы они действительно были выполнены. Даже вопрос границы при желании можно решить, но для этого Россия должна конструктивно к этому подходить», – приводит «Интерфакс» слова Кулебы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.10.20

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