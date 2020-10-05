Москва будет бороться за украинский народ – Лавров

Украинский народ страдает от действий киевского режима – как по всей Украине, так и в Донбассе. Поэтому Россия будет настаивать на выполнении Киевом взятых на себя обязательств по мирному урегулированию на востоке страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

По его словам, Киев на словах декларирует приверженность Минским соглашениям, одновременно затягивая их реализацию, чтобы максимально продлить действие антироссийских санкций. Однако Москва всё равно будет добиваться безусловного выполнения Украиной минских договорённостей.

«Поэтому, конечно же, мы будем настаивать на выполнении минского Комплекса мер, который был одобрен в Совете Безопасности ООН, но не ради того, чтобы заслужить снятие санкций Евросоюза, а в интересах украинского народа, прежде всего, который нам близок и который страдает от того, что происходит в Киеве и в других регионах этой страны в последнее время», – приводит ТАСС слова Лаврова.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.10.20

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