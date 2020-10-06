Зеленский исключил возможность проведения выборов в ЛДНР

Украинский президент Владимир Зеленский вновь заявил о необходимости передачи Киеву контроля над украино-российской границей в Донбассе до проведения там местных выборов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал в интервью Politico Europe.

Отметим, что согласно Минским соглашениям передача Киеву контроля над границей возможна только после проведения местных выборов в ЛДНР.

Зеленский утверждает, что без полного полицейского присутствия Украины на территориях ДНР и ЛНР, там якобы невозможно проведение демократических выборов.

«Я говорил и президенту Макрону, и канцлеру Германии Меркель, и президенту Путину, что у нас не будет там наблюдателей, если не будет границы под нашим контролем и мы не сможем контролировать ход выборов. Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там никогда не будут.

С точки зрения безопасности ситуации – не будет свободного доступа для всех партий. А это то, что должно быть, – должен быть свободный выбор народа Украины. Не будет правоохранительной системы. Мы не знаем, что будет происходить, если не будет нашей граница между Украиной и Россией. Границу Украины должна контролировать именно украинская власть. Я это говорю открыто. Я считаю, что по-другому не может быть», – заявил украинский президент.

Напомним, Москва недавно вновь заявила, что не допустит никакого пересмотра последовательности выполнения минских договорённостей.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.10.20

Трое крымчан освобождены из пиратского плена. / Московского бизнесмена, причастного к исчезновению в Крыму 20-летней студентки, задержали. / В Севастополе от коронавируса за сутки умерли 3 человека. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»