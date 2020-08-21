Уступок по Донбассу не будет: Лавров потребовал от Киева «не морочить всем голову»

Предусмотренное минским Комплексом мер закрепление в украинской конституции особого статуса для Донбасса – ключевой пункт урегулирования конфликта на востоке Украины. Попытки Киева отказаться от выполнения данного условия прямо противоречат положениям резолюции, принятой Совбезом ООН.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Именно в этом документе, одобренном СБ ООН и подписанном в том числе Украиной, зафиксировано положение (пункт 11 «Комплекса мер») о необходимости – цитирую – «проведения на Украине конституционной реформы, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей», – отметил Лавров.

«Конституционное закрепление особого статуса Донбасса – ключ к урегулированию кризиса на Украине и решению вопросов безопасности, социально-экономических и гуманитарных проблем...

Нашим украинским партнёрам пора перестать морочить всем голову, всякий раз придумывая отговорки, чтобы ничего не предпринимать в плане исполнения имеющихся обязательств», – заявил Лавров в интервью газете «Труд».

Отметим, ранее представитель Зеленского в Трёхсторонней контакной группе по урегулированию в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что даже при согласии администрации Зеленского допустить особый статус для Донбасса, он всё равно не будет одобрен украинским парламентом.

Симферополь, Валентин Карамазов

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