российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 8 июля 2020, 16:33 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Лавров призвал Берлин и Париж отреагировать на отказ Киева выполнять Минские соглашения

Фото: МИД РФ

Украина прямо заявляет, что не собирается выполнять минские договорённости, одобренные Совбезом ООН и подтверждённые в рамках «нормандского формата» на парижском саммите в декабре прошлого года.

Последний раз Киев отказался выполнять подписанные обязательства на встрече советников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы продолжаем контакты в рамках нормандского формата. Недавно состоялась встреча советников и политических помощников лидеров нормандского формата. Она вновь подтвердила, что украинская сторона категорически не хочет подтвердить минские договоренности, одобренные Советом Безопасности ООН. На прямой вопрос наших представителей, прямого ответа не поступило», – приводит ТАСС слова Лаврова.

«Мы, конечно, ожидаем, что Германия и Франция как соучастники нормандского формата несут свою долю ответственности за позицию, которую должен занимать Киев в отношении важнейшего документа под названием минский Комплекс мер», – добавил глава МИД РФ.

Напомним, сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ещё раз повторил, что саммит в «нормандском формате» возможен лишь после выполнения Киевом всех пунктов Минских соглашений.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.07.20

Хоть завтра: Песков ответил на вопрос о сроках проведения нормандского саммита. / Киев отказался выдавать Москве террористов. / В Крыму выросло число зараженных коронавирусом и количество смертей от Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Хоть завтра: Песков ответил на вопрос о сроках проведения нормандского саммита

Кремлю предложили больше не отвечать на звонки Зеленского

Берлин и Париж ставят крест на «нормандском саммите» – Лавров

«Никогда»: Лавров исключил новую встречу Путина с Зеленским до выполнения Киевом всех обязательств

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Общество, Политика, Россия, Украина,