Лавров призвал Берлин и Париж отреагировать на отказ Киева выполнять Минские соглашения

Украина прямо заявляет, что не собирается выполнять минские договорённости, одобренные Совбезом ООН и подтверждённые в рамках «нормандского формата» на парижском саммите в декабре прошлого года.

Последний раз Киев отказался выполнять подписанные обязательства на встрече советников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы продолжаем контакты в рамках нормандского формата. Недавно состоялась встреча советников и политических помощников лидеров нормандского формата. Она вновь подтвердила, что украинская сторона категорически не хочет подтвердить минские договоренности, одобренные Советом Безопасности ООН. На прямой вопрос наших представителей, прямого ответа не поступило», – приводит ТАСС слова Лаврова.

«Мы, конечно, ожидаем, что Германия и Франция как соучастники нормандского формата несут свою долю ответственности за позицию, которую должен занимать Киев в отношении важнейшего документа под названием минский Комплекс мер», – добавил глава МИД РФ.

Напомним, сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ещё раз повторил, что саммит в «нормандском формате» возможен лишь после выполнения Киевом всех пунктов Минских соглашений.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.07.20

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