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Пятница, 10 июля 2020, 17:10 мск

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Ничего не делает: Кремль разочаровался в Зеленском

Фото: dialog.ua

Новая украинская власть не выполняет ни Минские соглашения, ни меморандум нормандского саммита, подписанный президентом Зеленским в Париже. Процесс урегулирования конфликта в Донбассе зашёл в тупик.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам оперативного совещания Совбеза РФ, проведённого Владимиром Путиным.

«Состоялся обмен мнениями по ряду международных тем. В частности, высказано разочарование в связи с отсутствием какой-либо динамики по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины. Ни минские, ни парижские договоренности Киев не выполняет», – рассказал Песков.

Напомним, Украина отказалась от всех договорённостей, достигнутых на встрече советников лидеров стран «нормандской четвёрки» 3 июля в Берлине. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Симферополь, Валентин Карамазов

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