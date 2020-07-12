Кремль предупредил Киев о последствиях отказа от Минских соглашений

Выход Украины из Минских соглашений по Донбассу вызовет негативную реакцию не только Москвы, но и Германии с Францией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на телеканале «Россия-1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, в этом случае будет практически невозможно создать новые условия и новую базу для урегулирования конфликта в Донбассе.

«Выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве... Создать новую базу в виде нового документа будет чрезвычайно сложно» – отметил Песков.

«Для выработки какого-либо альтернативного документа необходим будет диалог с представителями самопровозглашенных республик... А тот же Киев напрочь отказывается от этого диалога. Таким образом получается какой-то замкнутый круг», – добавил он.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Киев ничего не делал и не делает для выполнения Минских соглашений и парижских договорённостей в «нормандском формате».

Вместе с тем, Песков надеется, что Киеву и Донецку удастся избежать повторения «горячей фазы» конфликта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.07.20

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