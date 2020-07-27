Москва отказалась гарантировать молчание артиллерии ЛДНР в ответ на украинские обстрелы

Россия является гарантом подписанных всеми заинтересованными участниками нормандских и минских договорённостей, но не конкретного соглашения о перемирии между конфликтующими сторонами, достигнутого накануне между Киевом и ЛДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что объявленное с 27 июля перемирие на линии фронта в Донбассе приветствуется Москвой, и выразил надежду, что стороны конфликта будут полностью придерживаться взятых на себя обязательств по поддержанию тишины.

Однако никаких гарантий по поддержанию перемирия за конфликтующие стороны Россия в данном случае давать не намерена.

«На уровне «нормандского формата» – это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на Юго-Востоке Украины», – приводит слова Пескова РИА Новости.

Таким образом, отмечают эксперты, решение об огневом ответе на провокационные обстрелы со стороны украинской армии во время объявленного перемирия будет приниматься не в Москве, а непосредственно руководством и командованием народных республик Донбасса.

Напомним, ранее Песков заявил, что Москва больше не будет рассматривать предложения Киева по урегулированию в Донбассе без одобрения Луганской и Донецкой народных республик.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.07.20

В Крыму пациент набросился с ножом на врача «скорой». / Кто больше заплатит, тот и мил: в Крыму рассказали о лучших и худших туристах. / В Крыму вынесли приговор убийце сотрудника МЧС. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»