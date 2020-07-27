Киев ответил истерикой на отказ Москвы сдерживать армию Донбасса

В Киеве обвинили Москву в «боязни брать на себя ответственность» за действия армии ЛДНР во время объявленного Украиной и народными республиками «всеобъемлющего перемирия» с 27 июля текущего года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с резкой критикой в адрес России выступил вице-премьер-министр – министр «по вопросам временно оккупированных территорий» Украины, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Резников.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что Москва не является участником конфликта в Донбассе, а потому не будет давать никаких гарантий по соглашению о перемирии, подписанному между Киевом и ЛДНР.

Таким образом, отмечают эксперты, решение об огневом ответе на провокационные обстрелы со стороны украинской армии во время перемирия будет приниматься не в Москве, а непосредственно руководством и командованием народных республик Донбасса.

В Киеве такой подход Кремля вызвал настоящую истерику. В украинской столице вновь попытались выставить Москву не гарантом, а непосредственным участником внутриукраинского конфликта.

«Это старая песня на новый лад о том, что якобы они тут не причастны! Они, на самом деле, боятся брать на себя ответственность в любом случае, потому что они прекрасно знают, что как раз эту ответственность несут. И в том числе санкции касаются их не только из-за оккупации Крыма или MH17, а и невыполнения Российской Федерацией Минских соглашений, поскольку они являются стороной Минских соглашений...

Конечно же, там командуют российские офицеры и они обеспечивают распространение этой команды, этого приказа о прекращении огня! Они просто его никогда не покажут, и не оформят это решениями вооруженных формирований ОРДЛО (ЛДНР -прим. «НД»)! Хочу напомнить, что «вооруженные формирования ОРДЛО» – это лексика Минских соглашений, подписанных в 2014 году», – негодовал Резников, которого называют последовательным противником минских договорённостей.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.07.20

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