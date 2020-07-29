В первый день перемирия в Донбассе зафиксировано 111 нарушений режима прекращения огня

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений соглашения о «всеобъемлющем перемирии» в Донбассе, которое заключили Киев и ЛДНР, начиная с понедельника 27 июля.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», ОБСЕ не называет главного виновника срыва соглашения.

«Начиная с 00:01 27 июля, после достижения договоренности на встрече трехсторонней контактной группы 22 июля о дополнительных мерах по усилению прекращения огня, СММ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня, все они произошли в Донецкой области (в том числе 21 взрыв и 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия). Все эти нарушения прекращения огня были зафиксированы между 09:45 и 11:35 27 июля», – говорится в отчете, который приводит ТАСС.

Напомним ранее известный на Украине политолог Михаил Погребинский заявил, что президент Украины будет регулярно подписывать соглашения о прекращении огня в Донбассе и сразу же их нарушать.

Причина в том, что Зеленский боится реакции националистов и «партии войны», которые обвинят его в «капитуляции».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.07.20

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