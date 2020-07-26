Министр обороны Украины собрался «ковать победу» во время перемирия в Донбассе

Объявленное с понедельника «всеобщее перемирие» на линии фронта в Донбассе не освобождает украинскую армию от «ответного огня в случае провокаций».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

Как известно, до сих пор единственным нарушителем всех ранее объявленных перемирий являлись именно вооружённые силы Украины.

«Украинские воины присутствуют и будут на передовой, где куется наша общая победа. Они приложат все усилия для реализации мирных планов политического руководства Украины», – объявил Таран и добавил, что прекращение огня не означает, что вооружённые силы Украины будут соблюдать режим тишины «в случае нарушения противником условий перемирия».

Напомним, на днях Трехсторонняя контактная группа в Минске (Россия, ОБСЕ и Украина при участии ЛДНР) согласовала документ о полном и всеобъемлющем прекращении огня, начиная с понедельника, 27 июля 2020 года.

Соглашением предусмотрен запрет на наступательные и диверсионно-разведывательные действия, применение любых огневых средств, включая снайперское оружие, а также запрет на применение беспилотных летательных аппаратов, кроме принадлежащих ОБСЕ.

Между тем, известный на Украине политолог Михаил Погребинский выразил уверенность, что Киев не будет соблюдать очередное перемирие, так как Зеленский боится реакции националистов и «партии войны», которые обвинят его в «капитуляции».

Симферополь, Валентин Карамазов

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