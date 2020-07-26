Путин указал Зеленскому на то, что действия Киева противоречат Минским соглашениям

Принятый Верховной радой Украины закон о местных выборах, который не предусматривает их проведение на территориях Донецкой м Луганской народных республик, а также противоречащие минским договорённостям заявления украинских политиков ставят под угрозу перспективы мирного урегулирования в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом президент России Владимир Путин заявил своему украинскому коллеге во время состоявшегося накануне телефонного разговора по инициативе украинской стороны.

«Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования. Кроме того, выражена серьезная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений «Комплекса мер» и необходимости его пересмотра», – говорится на сайте Кремля.

Во время беседы стороны подтвердили необходимость безукоснительного соблюдения режима всеобъемлющего прекращения огня, согласованного накануне Трёхсторонней контактной группой в Минске.

Отметим, что из Киева постоянно слышны заявления о пересмотре параметров одобренных Совбезом ООН Минских соглашений.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.07.20

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