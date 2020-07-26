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Понедельник, 27 июля 2020, 01:03 мск

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Зеленский заверил Путина в безальтернативности для Украины Минских соглашений

Фото: УНIАН

Президент Украины владимир Зеленский подтвердил Владимиру Путину приверженность Киева соблюдению подписанных Петром Порошенко Минский соглашений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом стало известно из опубликованного Кремлём заявления по итогам телефонных переговоров президентов РФ и Украины, состоявшихся накануне по инициативе Киева.

Вместе с тем, в Кремле подчеркнули, что кроме словесных заявлений, от Украины ждут реальных шагов по продвижению мирного урегулирования в Донбассе.

«Президент России особо отметил, что ещё раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти своё подтверждение в реальных действиях киевских властей», – говорится на сайте главы российского государства.

Во время беседы Путин также указал Зеленскому на то, что действия Киева часто противоречат Минским соглашениям.

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