Зеленский потребовал от Путина, Макрона и Меркель подписать соглашение о прекращении огня с ЛДНР

Достигнутое в минской Трёхсторонней контактной группе соглашение о прекращении огня представителями Киева, ОБСЕ, ЛДНР и Москвы должно быть завизировано лидерами стран «нормандской четвёрки».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с такой иницииативой выступил сегодня президент Украины Владимир Зеленский.

«У нас действительно много профессионалов, которые находятся в постоянных переговорах в формате заседания ТКГ и которые договорились об очень серьезном шаге для всей нашей страны – устойчивом прекращении огня. Этот документ сейчас ожидает подписания всех сторон Нормандской группы. Верю в то, что все стороны – Украина, Франция, Германия и РФ подпишут, и с 27 числа, верю, что может наступить момент, когда будет устойчивое прекращение огня», – сказал Владимир Зеленский и добавил, что якобы договорился о подписании этого соглашения лидерами России, Германии и Франции.

По его словам, это необходимо для того, чтобы «повысить статус» соглашения и, таким образом, обеспечить его «реальное выполнение».

По словам экспертов, подобные документы никогда не подписывались лидерами стран «нормандской четвёрки», и если Зеленский лукавит, то это означает нежелание Киева выполнять соглашение и прекращать боевые действия на линии фронта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.07.20

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