Зеленский сорвал торжественно объявленное перемирие: Донбасс вновь обстрелян

Объявленное президентом Зеленским «всеобъемлющее перемирие» в Донбассе, после долгих переговоров сторон конфликта в Минске, не продержалось и трёх суток.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о новых обстрелах территории ЛДНР с украинской стороны заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений составило три раза», – сообщил представитель ДНР в СЦКК.

Отмечено, что по территории Донецкой республики выпущены сотни пуль и снарядов из миномётов, гранатомётов и стрелкового вооружения.

Напомним, три дня назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достигнутое в минской Трёхсторонней контактной группе соглашение о прекращении огня представителями Киева, ОБСЕ, ЛДНР и Москвы должно быть завизировано лидерами стран «нормандской четвёрки».

Уже тогда эксперты заявили, что Зеленский просто лукавит и не собирается выполнять соглашение и прекращать боевые действия на линии фронта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.07.20

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