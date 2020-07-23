Захарова вызвалась помочь Зеленскому понять текст Минских соглашений

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила Зеленского за откровенное признание в том, что он не понимает пунктов Минских соглашений и выразила готовность посидеть над договором с украинским президентом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом она сказала, комментируя реплику журналистов о том, что Зеленский сегодня запросил «расшифровку» минских договорённостей.

«Я считаю, что когда человек признается, что он не понимает, что написано в договоре, мы можем только ему, во-первых, посочувствовать, а во-вторых, поблагодарить за откровенность. Теперь становится очевидным, почему последние годы уже при Зеленском все это буксует: просто он не понимал, что там написано», – заявила Захарова.

По её словам, помочь Зеленскому разобраться в документе нужно, прежде всего потому, что пока он раздумывает, идёт война и гибнут люди.

«Вопрос не в том, что документ прошел через Совбез ООН и является международно признанным. Это вопрос в жизнях людей. Люди на протяжении уже многих лет ждут, когда наконец приступит Киев к реализации того, под чем подписался», – добавила представитель МИД РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.07.20

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