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Вторник, 4 августа 2020, 01:22 мск

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Захарова предложила созвать «киевский саммит» по Донбассу – вместо нормандского

В Киеве до сих пор не могут разобраться с текстом Минских соглашений, который подписан Украиной и подтверждён во всех возможных форматах, в том числе нормандским саммитом и Совбезом ООН.

В связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила собраться вместе всем президентам Украины, бывшим и действующему, на «киевском саммите» и понять, наконец, под чем они подписались и в невыполнении чего обвиняют Россию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Мария Захарова написала у себя в Фейсбуке.

«Первый президент Украины и новый глава делегации Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что не совсем понимает составляющие особого статуса Донбасса, о котором говорится в Минских соглашениях.

«Россия пока что говорит об особом статусе, как это записано в минских документах. Но там записали так, что мы сами не знаем, что это такое», – сказал он.

Может, им не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский? Собраться вчетвером (Кравчук, Кучма, Порошенко, Зеленский) и попытаться понять, что же записано в минских соглашениях? Участники все в теме: двое были в контактной группе, один подписывал минские документы, один сделал их частью предвыборной программы.

Немаловажный факт – из этой четвёрки у двоих вопросов по «минскому пакету» не возникало, они ни разу не заявляли, что им что-то не понятно, энергично обсуждая его реализацию по мировым столицам и требуя от Москвы «не тормозить процесс». Вот пусть и расскажут двум другим, что же там такого написано», – предлагает Захарова.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.08.20

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