Назначенный в Донбасс Кравчук заговорил о способах «возвращения Крыма»

Недавно назначенный представителем Владимира Зеленского на переговорах по Донбассу экс-президент Леонид Кравчук решил поделиться соображениями о том, «как Украине вернуть Крым».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», он отметил, что поскольку Трёхсторонняя группа по Донбассу в Минске не может заниматься «крымским вопросом», то необходимо создать «параллельную группу», в состав которой от Украины, по его мнению, должны войти крымские татары.

По всей видимости, экс-президент имеет в виду окопавшихся в Киеве членов запрещённого в РФ меджлиса.

«Необходимо искать решение (о возвращении Крыма), но параллельно, поскольку в минской трехсторонней контактной группе это невозможно, потому что люди подготовлены и имеют опыт работы именно в Донбассе», – рассуждает Кравчук.

Отметим, в Москве уже не раз заявляли, что не собираются обсуждать статус российского Крыма ни в каких форматах.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.08.20

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