Кравчук призвал запустить США в «минский формат»

В минском переговорном формате (Россия, ОБСЕ, Украина и ЛДНР) наблюдается «тупиковая ситуация». Для её разрешения нужно присутствие «наиболее богатой и влиятельной» в мире страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, который недавно сменил Леонида Кучму на посту главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе.

«Пока в этом формате, если и дальше будет тупиковая ситуация, пока не будут введены в формат по установлению мира на Донбассе США, это будет очень сложно... Наиболее сильная, наиболее богатая страна мира может иметь наибольшее влияние», – утверждает Кравчук.

Вместе с тем, по его словам, можно пока не спешить и попробовать добиться прогресса в переговорах в существующем формате.

«Я говорю об этом в перспективе... Но мы увидим, а вдруг начнутся шаги, и мир постепенно будет устанавливаться», – рассуждает представитель Зеленского на переговорах в Минске.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.08.20

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