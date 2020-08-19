Кравчук рассказал, когда российским журналистам разрешат свободный въезд на Украину

Украине и России необходимо «почувствовать общность интересов» в неподконтрольных сегодня Киеву территориях. Кроме того, должен наступить мир и начаться «плодотворная конструктивная работа» по восстановлению Донбасса.

В этом случае российские журналисты смогут беспрепятственно приезжать работать на Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе в Минске по урегулированию в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента «RT».

«Когда прекратится война в Донбассе, мы установим мир и начнём плодотворную конструктивную работу в этих регионах, и мы почувствуем общность интересов, сначала с этими регионами, неподконтрольными Украине. Тогда я думаю, будут пересмотрены все те нормы, которые ограничивают передвижение.

Сегодня есть списки запрещённых журналистов и представителей искусства. Всё это будет пересмотрено с позиций свободного перемещения российских журналистов на Украину, а украинских – в Россию. Мы будем исходить из главного: уважения друг к другу на основе принципов международного права, будем свободно слушать друг друга, уважать друг друга, будем критиковать друг друга. От этого ничего не изменится», – прогнозирует Кравчук.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.08.20

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