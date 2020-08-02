«Хоть Ющенко» – глава ДНР не видит смысла в замене Кучмы на Кравчука в ТКГ

Никакого прогресса в минском процессе в результате смены главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу ожидать не приходится.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, комментируя назначение главным представителем Зеленского в ТКГ первого президента Украины Леонида Кравчука вместо второго президента Украины Леонида Кучмы.

По его словам, эффект от подобной перестановки такой же нулевой, как если бы Киев назначил вместо Кучмы третьего президента Украины Виктора Ющенко.



«Меняются лица и больше ничего другого. Украина не субъект, а объект для внешнего вмешательства. Поэтому будь там хоть Кучма, Кравчук, хоть Ющенко – ничего не поменяется. Я лично не верю, что ситуация может измениться в лучшую сторону с приходом того или иного полпреда Киева. Это политика государства и внешних сил, которые очень серьёзно влияют на то, что делается в Украине», – приводит слова Пушилина издание «Донбасс сегодня».

По мнению главы ДНР, в Киеве должны либо начать реализовывать взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений, либо выйти из процесса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.08.20

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