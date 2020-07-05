Пушилин заявил о нулевых перспективах возвращения Донбасса в состав Украины

Донбасс уже не вернётся в состав Украины. Этого не хотят жители ДНР, да и сам Киев боится, что реинтеграция республик разрушит Украину изнутри.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Жители Донбасса не рассматривают возможность воссоединения с Киевом. Нам чужда русофобская и неонацистская идеология Украины, у нас другое отношение к нравственным нормам, традициям, историческим ценностям. Будущее Донбасса связано с Россией. Сегодня мы нацелены на усиление интеграционных процессов с Российской Федерацией, перспективы возврата в состав Украины равны нулю.

Здесь за несколько лет сформировалась новая общность людей с российским, русским менталитетом, которая в случае восстановления прежних границ разрушит остатки украинской государственности изнутри. Именно этого больше всего боится Киев», – подчеркнул Пушилин.

Напомним, накануне первый премьер-министр ДНР Александр Бородай заявил о скором вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.07.20

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