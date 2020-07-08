Россия присоединит Донбасс, не нарушая Минских соглашений

России нет нужды торопиться и объявлять о признании народных республик Донбасса в нарушение договорённостей с Берлином и Парижем.

Москва дождётся, когда Западу рано или поздно придётся констатировать невыполнение Украиной Минских соглашений, что будет означать фактический отказ Киева от территории ЛДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила директор украинской консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко.

«Я точно понимаю, что Российская Федерация не сделает ни одного шага по Донбассу, который не будет соответствовать международному праву. То есть, они не интегрируют Донбасс, пока не будет на международном уровне зафиксировано нежелание Украины дальше продолжать борьбу за возвращение Донбасса.

Поскольку они признают Донбасс украинской территорией, этим уже, собственно, свой вектор и свой план действий по Донбассу они заявили. То есть, никаких там агрессивных присоединений в пику Украине и мировому сообществу, мне кажется, не произойдет.

Но раз уже происходит некоторое торможение Минского процесса, а Российская Федерация тоже не хотела бы в этом торможении участвовать, она будет проявлять какие-то инициативы, которые, возможно, будут подталкивать ситуацию к тому, чтобы она все больше и больше выглядела таким образом, что Украина отказывается от Донбасса», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского эксперта.

Напомним, накануне председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Киев не предпринимает никаких действий по выполнению Минских соглашений, которые предусматривают реинтеграцию народных республик Донбасса в состав Украины на основе особого статуса. В результате постоянно высказываются мнения о необходимости включить республики в состав России.

Симферополь, Валентин Карамазов

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