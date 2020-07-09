Переговоры с Киевом зашли в тупик: пропасть между Донбассом и Украиной увеличивается – Козак

Переговоры с Украиной по Донбассу всё больше напоминают театр абсурда. Седьмой год непрерывного конфликта говорит о том, что пропасть между ЛДНР и Украиной скоро станет непреодолимой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью ТАСС заявил «куратор украинского направления», заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

«Ведь время неумолимо. Конфликту уже шесть лет. Бесполезные, безрезультатные длительные переговоры нередко напоминают театр абсурда и только увеличивают пропасть между жителями Донбасса и властями Украины. Очевидно, что с течением времени её сокращать будет всё сложнее», – констатировал Козак.

«Мы неоднократно призывали коллег занять открытую позицию: не считаете необходимым либо не в состоянии по тем или иным причинам реализовать какие-либо обязательства – заявите об этом прямо. Но не надо морочить голову всему миру о своей неизменной приверженности Минским соглашениям или, например, «всеобъемлющему, полному и бессрочному прекращению огня», – добавил чиновник администрации президента РФ.

Как сообщал «Новый День», по словам украинского эксперта Елены Дьяченко, России нет нужды торопиться и объявлять о признании народных республик Донбасса в нарушение договорённостей с Берлином и Парижем.

Москва дождётся, когда Западу рано или поздно придётся констатировать невыполнение Украиной Минских соглашений, что будет означать фактический отказ Киева от территории ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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