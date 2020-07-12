Придётся выполнять: ЕС не оставил Киеву шансов по Донбассу

Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, однако Киев должен в полном объёме выполнить Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», это следует из официального ответа Европейского совета на запрос депутата Европарламента от Федеративной республики Германии Максимилиана Кра.

«Европейский союз продолжает утверждать, что будет поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Он неоднократно давал понять, что полное выполнение Минских соглашений – единственный способ найти прочное и мирное решение конфликта на востоке Украины» – говорится в официальном письме.

Запрос в ЕС был направлен в рамках европейской инициативы главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука о создании «парламентского измерения нормандского формата». Немецкий депутат Максимилиан Кра в своём запросе отметил «очевидную пробуксовку процесса урегулирования в Донбассе».

Напомним, к ключевым пунктам минских договорённостей, одобренных Совбезом ООН, кроме разведения войск и обмена пленными, относятся – предоставление Донбассу закреплённого в конституции Особого статуса, полная амнистия всем участникам вооружённого конфликта и прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском о порядке проведения выборов в Донбассе.

Последние три пункта Киев категорически отказывается выполнять и постоянно требует их пересмотра.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.07.20

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