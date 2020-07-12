Пора извиниться и уйти: Зеленского призвали покинуть пост президента

Президент Владимир Зеленский, как и его предшественник Порошенко, продолжает вести Украину по пути гражданского конфликта, несмотря на обещание покончить с войной в Донбассе.

Избиратели не давали Зеленскому такого права, поэтому он должен уйти в отставку.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в официальном заявлении фракции Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Обанкротившаяся, недоговороспособная, продолжающая политику режима Порошенко и теряющая доверие граждан власть должна уйти в отставку!

Никто не давал Владимиру Зеленскому и его ставленникам мандата на то, чтобы четверть века водить страну по пустыне конфликта. Настал момент сделать выбор – дать стране мир или уйти с извинениями», – потребовали депутаты.

Парламентарии обвинили украинского президента в разрушении Минских соглашений. Особое возмущение депутатов вызвало циничное заявление министра «по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексея Резникова о двадцати пяти годах на «безопасную реинтеграцию» Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.07.20

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