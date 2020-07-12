Киев отвёл четверть века на «исправление ментальности» Донбасса

Быстрая реинтеграция Донбасса в состав «Незалежной» стала бы опрометчивым шагом – небезопасным для украинской государственности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер и министр «по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

По его словам, даже в случае «ликвидации» народных республик Донбасса, на их «безопасную реинтеграцию» потребуется около 25 лет. Резников имеет в виду установление в Донбассе на долгие годы особого военно-полицейского режима после «взятия контроля» над границей с РФ.

«Не все удается сразу, и поэтому я говорю, что Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция – это надолго. Именно безопасная – это моя красная линия. Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях, эта территория еще долго будет оставаться территорией войны. Как с точки зрения заминирования, так и в ментальности людей», – заявил украинский чиновник.

«Поэтому безопасная реинтеграция займет минимум лет 25. Это одно поколение должно смениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановленный контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет также к преодолению того раздора в головах, который там есть», – приводит слова Резникова РИА Новости.

Напомним, Резников был назначен министром «по делам оккупрированных территорий» в ранге вице-премьера 10 февраля 2020 года. Он известен тем, что фактически завёл в тупик политическую часть переговорного процесса в Минске, постоянно предлагая пересмотреть соглашения.

Также чиновник настаивал на предварительном разоружении всех военных формирований ЛДНР и передаче границы с Россией под контроль Украины до проведения выборов в Донбассе.

Позже Резников отметился тем, что предложил удалить Россию из переговоров по Донбассу и включить туда США и Великобританию.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.07.20

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