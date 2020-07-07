Киев прокомментировал сообщения об ультиматуме Москвы по Донбассу

Украина на прошедших переговорах в Берлине не изменила своей позиции по особому статусу Донбасса. Никаких новых поправок в конституцию Украины вноситься не будет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-премьер-министр «по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории» Алексей Резников.

По его словам, сообщения немецких СМИ о том, что Москва потребовала от Киева немедленно представить проект закона о предоставлении Донбассу особого статуса, закреплённого в украинской конституции, не соответствуют действительности.

«Никаких ультиматумов на протяжении 12 часов переговоров я лично не услышал и не увидел. Ультиматумов не было. Было обсуждение и вопросы: а как вы планируете выполнять 11-й пункт комплекса мероприятий «минских соглашений». Они нас напрямую спрашивали. Мы им в очередной раз рассказали, что никакого особого статуса в Конституции Украины быть не может», – сообщил Резников.

Напомним, в Москве не раз заявляли, что очередная встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» невозможна, пока Киев не выполнит взятые на себя обязательства на предыдущем саммите в Париже в конце прошлого года.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.07.20

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