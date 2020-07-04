Спуску не будет: Россия всерьёз взялась за Украину – киевский эксперт

Запад ослаб и дезорганизован. Россия выходит из кризиса с обновлённой конституцией и начинает дипломатическое наступление на внешнеполитическом фронте. Украина – первое направление, где Москва намерена «поставить вопрос ребром».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политический эксперт Дмитрий Джангиров.

По его словам, сейчас Россия предпринимает ряд жёстких дипломатических мер, чтобы вынудить Украину начать на деле выполнять Минские соглашения – либо объявить Берлину и Парижу о бессмысленности дальнейшего существования «нормандского формата».

«Ситуация понятная: Россия предлагает предъявить Украине изменения в Конституцию (об особом статусе Донбасса – прим. «НД»), Украина может только отказаться в нынешней ситуации. После чего наступает вопрос: а что дальше со всем этим делать, если изменения в Конституцию были записаны в Минские соглашения, точнее в то, что называется «Минск-2», то есть, минский протокол...

Россия сейчас, завершив конституционную эпопею, и, судя по цифрам, они действительно медленно, но выходят из коронавируса. И пользуясь, в общем-то, общим ослаблением Запада – естественно, Россия сейчас будет вести более активную внешнюю политику. И естественно, начинать будут с ближнего зарубежья, разумеется, это Украина.

В других точках сейчас позиционная ситуация, вялотекущие переговорные процессы, а Украина – это точка, в которой можно поставить вопрос ребром и, скажем, начать выход из переговорного процесса.

Нет, Россия не выйдет из Минских соглашений, но Москва будет ставить вопрос таким образом, что, если Украина не подготовила изменения в Конституцию или закон о выборах, или весь пакет, который прописан в минском протоколе 12 февраля 2015 года, то нет смысла собираться в Нормандском формате», – приводит слова эксперта «ПолитНавигатор».

Напомним, накануне в Берлине завершились переговоры политических советников глав государств «нормандской четвёрки».

По итогам встречи с украинской делегацией заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак подтвердил позицию России о том, что Москва настаивает на выполнении Киевом условий Минского протокола в полном объёме. В ином случае, встреча лидеров стран в «нормандском формате» не состоится.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.07.20

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