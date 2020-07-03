Украинская армия обрушила мины на Донбасс – погибла мирная жительница

В результате обстрела украинскими силовиками города Горловка в Донецкой народной республики утром 3 июля погибла женщина. Об этом сообщает народная милиция ДНР.

По ее данным, трагедия произошла в поселке Зайцево на севере Горловки. Одна из мин, выпущенных с позиций бойцов 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, попала в жилой двор, где в этот момент находилась 80-летняя мирная жительница. Женщина получила многочисленные ранения, в результате которых скончалась.

Как сообщает представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, с 5:20 до 6:45 утра украинские силовики выпустили по территории народной республики около 90 мин. Под огонь попали районы Докучаевска, поселков шахты Гагарина и Зайцево на севере и западе Горловки, а также поселки Каштановое, Минеральное и село Васильевка в окрестностях Ясиноватой. В результате обстрела поврежден водовод Горловка – Дзержинск, по которому осуществляется водоснабжение питьевой водой. На трубе зафиксировано 8 пробоин, передает «Донецкое агентство новостей».

Как отметили в представительстве ДНР, за минувшие сутки украинские военные трижды нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись по районам поселков Александровка и шахты «Трудовская», а также села Васильевка. Всего было выпущено 17 боеприпасов.

Напомним, в начале июня постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что Вооруженные силы Украины стягивают на границу с ЛДНР тяжелые вооружения, в том числе гаубицы и танки, для прикрытия и ведения активных боевых действий.

Донецк, Наталья Петрова

Донецк. Другие новости 03.07.20

Забывчивая москвичка лишилась в Крыму собаки и дорогого автомобиля. / В Крыму завершено расследование в отношении депутата, вымогавшего миллион у предпринимателя. / В Крыму скончался еще один зараженный коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»