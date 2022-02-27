Побед у Киева нет: Суконкин раскрыл фейки украинских СМИ

Специальная операция российских войск по денацификации и демилитаризации Украины сейчас находится в самом разгаре, заявил военный писатель Алексей Суконкин. После первоначальных осторожных действий, смысл которых состоял в попытке дать возможность украинским военнослужащим сложить оружие, этот поступок не был по достоинству оценен противником, российские войска приступили к такому ведению боевых действий, как того требует боевой устав – без всяких половинчатых решений.

«Это немедленно отразилось на результатах, увеличился темп продвижения, выросло число пораженных объектов военной инфраструктуры Украины. И вот тут, как того и требует соответствующий жанр, украинские спецслужбы повели другую войну – в сети, рассказывая о несуществующих победах, и в качестве доказательств своим словам демонстрируя откровенные и легко разоблачаемые фейки», – отметил Суконкин.

К примеру, было видео, где истребитель МиГ-29 наносит ракетный удар по городу. Заявлено, что это российский самолет стреляет по жилым домам. Однако на вооружении России в настоящее время МиГ-29 представлен в единичных образцах и в специальной операции участия такие машины с российской стороны не принимают – есть более боеспособные аппараты, напоминает автор.

«Потом было громко сказано, что российская ракета «Калибр», будучи сбитая средствами ПВО над Киевом, попала в многоэтажный дом, причинив смерть нескольким жителям. На самом деле оказалось, что украинское ПВО сбило собственный истребитель, и останки пилота об этом сказали весьма красноречиво», – пояснил эксперт.

Суконкин напомнил про еще один случай, в Жулянах, когда украинские паблики стали раздувать истерию по поводу попадания «Калибра» в другой жилой дом. В этом случае специалистам сразу стало понятно, что это могла быть только своя же зенитная ракета, стартовавшая с огневой позиции, расположенной неподалёку – и то, что она именно зенитная, убедительно доказал дымный след сгорающего порохового двигателя. При том, что «Калибр» никакого следа в полете не оставляет. Позже появилось еще одно доказательство в пользу сбившейся с курса зенитной ракеты, когда другие очевидцы выложили видео с кадрами старта этой ракеты, где видно, как она неожиданно меняет курс.

«Кроме этого, украинские спецслужбы пытались использовать видео воздушных боев из компьютерных игр, фотографии многолетней давности, и даже кадры из художественного фильма. В общем, когда нет побед, их нужно придумать» – заявил эксперт.

Российская армия, в свою очередь, практически ничего не выкладывает в сеть, а планомерно, километр за километром, продвигается по территории Украины, занимаясь подавлением ее боевой мощи. В настоящее время ощущается перелом в боевых действиях, украинские военнослужащие повсеместно принимают решение сложить оружие, так, в Харькове, частям российской армии сдался 302-й зенитно-ракетный полк, 471 человек. Подобная картина начинает приобретать широкий размах, сообщил аналитик.

Суконкин добавил, что российская армия не стремится наносить поражение гражданским объектам, и избегает воевать в городской застройке, кроме как силами пехоты и спецподразделений.

«Так еще не воевал никто. В конечно итоге, мы же братский народ, и нет никакой необходимости наносить ущерб мирному населению, а вот в отношении бандеровцев и националистов – разговор короткий. И они это понимают», – заключил аналитик.

Минобороны России сообщило, что в ходе проведения специальной военной операции продолжается процесс массового отказа украинских военнослужащих от продолжения боевых действий.

Москва, Екатерина Попова

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