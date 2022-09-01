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Четверг, 1 сентября 2022, 12:21 мск

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13 сотрудников МЧС ДНР погибли в результате удара артиллерии Украины

В Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских войск погибли 13 сотрудников МЧС ДНР. Группа спасателей попал под удар артиллерии ВСУ в селе Рубцы Краснолиманского района 1 сентября около 4 часов утра, сообщили в самом ведомстве.

«В результате обстрела, по оперативной информации, погибли 13 человек личного состава, еще 9 сотрудников спасательного ведомства получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в село Рубцы направлена дополнительная группировка МЧС ДНР для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ.

По данным штаба территориальной обороны ДНР, за сутки в республике из-за украинских обстрелов погибли четыре мирных жителя и еще 20 получили ранения

Донецк, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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