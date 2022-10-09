Депутат рассказал о прошлом нового командующего СВО на Украине

Депутат Заксобрания Свердловской области Алексей Свалов рассказал о Сергее Суровикине, новом командующем Объединенной группировкой в зоне проведения СВО на территории Украины. «Многие кинулись изучать биографию Суровикина и задались вопросом, почему Ельцин его выпустил в 1991 году из тюрьмы, хотя Суровикин «выступал на стороне ГКЧП, когда в колонне бронетехники ехал по Садовом кольцу, да ещё трех защитников демократии убил». А фишка в том, что он не выступал на стороне ГКЧП, и вообще никак в политике не поучаствовал», – сообщил Свалов.

По его словам, командир батальона, где служил Суровикин, узнав о путче, срочно ушел на больничный, оставив исполняющим обязанности комбата 24-летнего капитана Суровикина. «Поступил приказ выставить посты у правительственных зданий – для профилактики возможного мародёрства.

Он поехал посты выставлять. Правовой статус его колонны, кстати, был «Патруль Советской армии», что даёт право применить оружие при нападении, или при помехе выполнению задачи. Колонна шла по Садовому в сторону МИД. Неподалёку от Посольства США её на выезде из тоннеля остановила баррикада и толпа. Капитан Суровикин пытался разговаривать, но толпе кто-то сказал, что «они едут убивать Ельцина» – и толпа хотела воевать. Когда облили бензином его механика-водителя и собрались поджечь, капитан начал стрелять в воздух. Толпа отхлынула и он пошёл на прорыв баррикады. БМП легла на бок, он пересел в другую. Позже, кстати, и в третью – потому что вторая потом сгорела. Баррикаду он прорвал, колонна ушла. Посты расставил», – рассказал депутат.

Он напомнил, что первый из троих погибших тогда «набросил брезент на БМП, чтобы ослепить механика-водителя». «Ослепил. Но попал под гусеницы. Второй открыл сзади десантную дверь и попытался отобрать автомат у солдата. Был застрелен – и это правильно, т.к. отбирать оружие у военнослужащего, да еще у патрульного, нельзя. Кто убил третьего – так и не выяснили. Просто потом нашли труп, который был навылет пробит пулей. Пулю не нашли. После провала путча и победы «борцов за демократию» Суровикина посадили в тюрьму по обвинению в госизмене. 7 месяцев он там просидел. Было проведено расследование победителями, оно показало, что капитан выполнял совершенно нормальный приказ, не связанный с политикой, и не стрелял по толпе (хотя мог – у него был боекомплект и 24 БМП, плюс солдаты там бы всю толпу могли уничтожить, и право стрелять тоже имел). Потом его привели лично к Ельцину. Тот с ним поговорил, услышал в ответ на свои вопросы, что капитан выполнял приказ, и намерен выполнять приказы и дальше. После этой беседы Ельцин тут же сказал про капитана Суровикина: «Освободите майора» – и Суровикин пошёл служить дальше», – добавил депутат.

Екатеринбург, Елена Сычева

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