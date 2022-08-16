«Мест нет»: московские площадки отказались проводить поэтический вечер, посвященный СВО

Две московские площадки отказали в сотрудничестве организаторам поэтического вечера, посвященного специальной военной операции. Об этом телеканал RT сообщил в своем Telegram-канале.

«При поиске площадок в Москве телеканал столкнулся с отказом представителей некоторых из них из-за тематики мероприятия, связанной со спецоперацией на Украине. В частности, представители площадки «ДК Рассвет» изначально подтвердили бронь, но впоследствии, узнав тематику мероприятия, заявили, что у них всё забронировано до конца года. На студии «Фотофактура» также заявили о нежелании связываться с тематикой специальной военной операции», – говорится в сообщении.

Организаторы уточнили, что RT готовит вечер, на котором поэты будут читать стихи на тему специальной военной операции, а музыкальные группы представят свои произведения, посвящённые СВО. Мероприятие запланировано на первую половину октября в Москве.

Москва, Андрей Дорофеев

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