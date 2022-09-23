В ДНР, ЛНР, Херсонщине и Запорожье голосуют на референдумах о вхождении в состав России

В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской области и на освобожденной территории Запорожской области Украины в 8 часов утра по московскому времени начались референдумы по вхождению в состав России. Голосование продлится до 27 сентября включительно.

В целях безопасности в первые четыре дня эти жители этих территорий будут голосовать не на избирательных участках, а во дворах и общественных пространтствах, где будут работать выездные группы избирательных комиссий, или на дому – путем адресного обхода жителей. Выездное голосование будет проходить с 8:00 до 20:00.

Голосование на избирательных участках на территории ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоится 27 сентября с 8:00 до 16:00. В ДНР проголосовать на избирательных участках можно будет в тот же день с 08:00 до 20:00.

Кроме того, пункты для голосования, организованные для беженцев, заработали сегодня в России. Ранее сообщалось, что на территории РФ будет работать 181 избирательный участок.

Как сообщила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко, по состоянию на 8 утра все 461 избирательный участок приступили к работе вне помещения. За пределами ЛНР работает 201 участок в 84 регионах России, добавила она. «Приблизительное число наших граждан, которые проживают в настоящее время на территории Российской Федерации – где-то 300 тысяч», – сказала Кравченко, передает Луганскинформцентр.

На территории ДНР открылись более 450 избирательных участков. В Херсонской области заработали 198 избирательных участков.

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к жителям и призвали принять участие в референдуме.

«Донбасс как неотъемлемую часть Русского мира невозможно поставить на колени и мы с вами доказали это. Я горжусь всеми вами. Нам было очень трудно. Но я благодарен вам за вашу стойкость. Сегодня нам остается сделать один шаг. Призываю всех граждан ЛНР сделать наш выбор», – заявил Пасечник в обращении к жителям ЛНР.

Глава ДНР в своем видеообращении, опубликованном в Telegram, заявил, что в Донецкой народной республике «более восьми лет ждали этого момента, <…> ждали так, как возвращения в семью после долгих лет разлуки». «Проведение референдума – историческая веха, не только потому, что мы уверены в положительном результате, а потому что это кульминация нашего общего непростого пути», – сказал Пушилин.

Добавим, что к жителям Донбасса также обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Дорогие наши соотечественники, делайте свой выбор свободно. Ничего не бойтесь. Примете решение войти в состав Российской Федерации – мы вас поддержим», – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил в своем обращении к населению, что Россия поддержит решения жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей о своем будущем, которые будут приняты на референдумах.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня заявила, что Россия не будет медлить, если по итогам плебисцитов будут приняты решения о вхождении в ее состав Донбасса, Херсонщины и Запорожья. По ее словам, решение будет оформлено Москвой в кратчайшие сроки. «И юридически, и технически процедура предельно ясна и нами полностью отработана. Все необходимое с нашей стороны последует в кратчайшие сроки», – цитирует политика РИА «Новости».

Решения о проведении референдумов были приняты на этой неделе после обращений общественности ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья к главам своих регионов. На Западе заранее заявили, что не признают итогов плебисцитов и усилят санкции против России. В Киеве пригрозили участникам референдумов сроками от 5 до 10 лет.

Москва, Наталья Петрова

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