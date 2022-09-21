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Среда, 21 сентября 2022, 12:11 мск

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Путин: Россия поддержит решение жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей

Фото: kremlin.ru

Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей на референдумах о вхождении в состав РФ, которые пройдут с 23 по 27 сентября. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к нации.

Глава государства отметил, что Россия обеспечит безопасные условия для проведения голосования.

«Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий и обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг. Подчеркну, мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, для того, чтобы люди могли выразить свою волю», – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Москва поддержит то решение, которое примут жители этих территорий, подчеркнул он. «То решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим», – сказал глава государства.

Напомним, что в обращении к россиянам Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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