Путин объявил частичную мобилизацию

Сегодня утром президент РФ Владимир Путин обратился к населению, объявив о частичной мобилизации.

«Речь пойдет о необходимых, неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России, о поддержке стремления и воли наших соотечественников самим определять свое будущее и об агрессивной политики части западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить свое господство, а для этого пытаются блокировать, подавить любые суверенные самостоятельные центры развития, чтобы и дальше грубо навязывать другим странам и народам свою волю, насаждать свои псевдоценности», – сказал президент.

«Считаю необходимым принять следующее решение. А именно: для защиты нашей родины считаю возможным поддержать предложение Минобороны, а именно – объявить частичную мобилизацию.

Призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Перед отправкой в части все будут проходить дополнительную военную подготовку.

Указ подписан. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября. Главам регионов следует оказать все возможное содействие военкоматам», – подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства добавил, что руководители предприятий должны принять все меры по выполнению государственного оборонного заказа. На них лежит ответственность за решение по наращиванию выпуска военной техники.

Обращение президента было, по его словам, продиктовано ситуацией на Донбассе и ходом специальной военной операции по его освобождению от неонацистского режима, захватившего власть на Украине в 2014 году в результате вооруженного государственного переворота. Напомним, власти Донецкой и Луганской народных республик, освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей объявили о проведении референдумов о включении их в состав Российском Федерации. Голосование на всех территориях пройдет 23-27 сентября

Москва, Елена Владимирова

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