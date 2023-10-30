Трое сбежавших от мобилизации россиян больше года живут в аэропорту Южной Кореи

В Южной Корее три россиянина, которые сбежали от мобилизации, больше года живут в аэропорту. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Три гражданина России прилетели в международный аэропорт Инчхон в октябре 2022 года. Все они являются военнообязанными, но не хотели быть призваны в вооруженные силы в связи со специальной военной операцией.

По прибытии южнокорейские власти отказали россиянам в убежище, так как уклонение от мобилизации не является основанием для получения статуса беженца. Тогда мужчины подали жалобу на решение министерства юстиции. В феврале южнокорейский суд постановил отменить решение в отношении двух россиян. В ответ исполнительная власть подала свою апелляцию в вышестоящую судебную инстанцию.

В результате уклонисты уже год живут в аэропорту. Правозащитники попросили власти создать отдельное помещение для ожидания за пределами аэропорта и подготовить правила, касающиеся питания и медицинской помощи.

В российском посольстве в Сеуле сообщили, что у них нет данных о «застрявших россиянах», передает ТАСС. Консульский отдел посольства пояснил, что в случае подачи заявления на статус беженца власти страны не уведомляют дипломатов об этом в соответствии с законодательством.

Сеул, Зоя Осколкова

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