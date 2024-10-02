Путин разрешил военные контракты для подсудимых

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает подсудимым россиянам заключать контракт о военной службе в период мобилизации, военного положения и в военное время. Документ опубликован на сайте Кремля.

В рамках пакета ранее российский парламент утвердил корреспондирующий закон, который позволит освобождать от уголовной ответственности подсудимых, призванных в ВС РФ по мобилизации или заключивших армейский контракт. На период прохождения военной службы производство по уголовным делам в отношении таких лиц будет приостановлено, а мера пресечения (подписка о невыезде, запрет определенных действий, залог, домашний арест, заключение под стражу) отменена.

Согласно документу, полностью освободиться от уголовной ответственности подсудимые-мобилизованные и подсудимые-контрактники смогут после получения госнаграды или увольнения с военной службы (по возрасту, состоянию здоровья, в связи с окончанием периода мобилизации, отменой военного положения или истечением военного времени).

Москва, Анастасия Смирнова

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