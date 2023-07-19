В России планируют ввести госстрахование добровольцев СВО – как у военнослужащих

Сегодня рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) внесла в Госдуму законопроект, согласно которому на участников добровольческих формирований будут распространяться те же условия страхования, что и на военнослужащих.
«Предлагается установить основания, условия и порядок обязательного государственного личного страхования граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, аналогичные тем, которые действуют в настоящее время в отношении военнослужащих», – говорится в пояснительной записке к документу.
В законопроекте предлагается распространить действие данного законопроекта на всех участников СВО, добровольно ушедших на фронт с 24 февраля 2022 года.
Правительство уже дало положительное заключение на законопроект, отметив ряд замечаний технического характера, которые могут быть устранены в режиме второго чтения.
Москва, Мария Соколова
© 2023, РИА «Новый День»
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