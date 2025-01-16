В Госдуме опровергли предположения о новой волне мобилизации в России

В России нет необходимости в новой волне мобилизации. Как заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, приток новых добровольцев-контрактников обеспечивает успешное проведение специальной военной операции.

«На сегодня никакой необходимости в новой волне мобилизации нет. Мы продолжаем специальную военную операцию, она проводится успешно, мы каждый день продвигаемся на десятках направлений», – сказал парламентарий в комментарии ТАСС, обратив внимание, что Вооруженные силы РФ полностью обеспечивают группировку в зоне СВО всем необходимым, в том числе личным составом.

В то же время, по его словам, ежедневно порядка 1 000 россиян приходят добровольно в военные комиссариаты и заключают контракт для службы в ВС РФ.

Комментируя заявление своего первого заместителя в комитете ГД Андрея Журавлева о необходимости готовить мужское население к защите страны, которое телеграм-каналы интерпретировали это как признак скорой мобилизации, Картаполов подчеркнул, что Журавлев говорил о другом.

«Он говорил о том, что нам надо всем готовиться к тому, что может быть в будущем, а в будущем может быть всё, что угодно. Мы прекрасно видим, чем занимается Европа, она активно переходит на военные рельсы. Мы видим, чем занимается будущая администрация господина [Дональда] Трампа, уже звучат призывы по включению в состав США Гренландии, Канады. Изменился мир и теперь, действительно, надо быть готовыми ко всему, а это значит, что каждый из нас, и президент [России Владимир Путин] вчера говорил об этом на заседании оргкомитета «Победа», на своем месте должен делать всё, чтобы наше государство было сильным, чтоб наша армия была мощной, чтобы наша страна была самой счастливой», – заключил Картаполов.

Москва, Светлана Антонова

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