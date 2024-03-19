Госдума утвердила освобождение от уголовной ответственности при заключении контракта с ВС РФ

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла сразу во втором и третьем чтениях пакет законопроектов, который уточняет механизм освобождения от уголовной ответственности лиц, которые заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период проведения специальной военной операции.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, этот документ дает возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор.

Принятые поправки вносят изменения закон «О воинской обязанности и военной службе» и уточняют, что заключать контракты о военной службе при мобилизации и в военное время смогут подозреваемые в совершении преступлений вне зависимости от их тяжести. При этом остаются исключения для заключения контракта и освобождения от уголовной ответственности, в том числе для подследственных, которые подозреваются в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также подозреваемых в терроризме.

«Тем, кто совершил преступления по таким статьям УК РФ, как преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, госизмена, шпионаж и ряд других тяжких и особо тяжких преступлений, возможности заключить контракт с ВС РФ предоставлено не будет вовсе», – подчеркнул Крашенинников.

В случае заключения контракта с ВС РФ уголовные дела будут приостановлены с заменой вида наказания на условный. Контроль за поведением таких бойцов возлагается на командира части. В случае повторного совершения преступления после заключения контракта наказание будет включать ранее вынесенные приговоры.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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