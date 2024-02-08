Минобороны РФ планирует поднять предельный возраст службы в армии во время военного положения и мобилизации

Министерство обороны РФ подготовило проект закона о повышении предельного возраста для службы в армии в период мобилизации и военного положения. Документ размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В законопроекте, который кабинет министров планирует внесли в парламент, говорится, что в период мобилизации, в период военного положения или ‎в военное время устанавливается следующий предельный возраст пребывания на военной службе для военнослужащих мужского пола, проходящих военную службу по контракту ‎в Вооруженных Силах РФ, и граждан РФ, призванных на военную службу ‎по мобилизации: имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно, – 70 лет; имеющих иное воинское звание – 65 лет.

В пояснительной записке к документу уточняется, что в настоящее время правовые предписания ‎не распространяются на весь период мобилизации ‎и на правоотношения, возникшие с начала специальной военной операции (с 24 февраля 2022 г.), а также на граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации ‎в Вооруженные Силы. Законопроектом данная неопределенность исключается.

Также авторы проекта отмечают, что принятие законопроекта позволит обеспечить необходимый уровень укомплектованности российской армии и при этом не будет допущено снижение уровня боевой готовности и боеспособности объединений, соединений и воинских частей в период специальной военной операции.

Предполагается, что действие законопроекта будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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