Минобороны РФ планирует поднять предельный возраст службы в армии во время военного положения и мобилизации

Министерство обороны РФ подготовило проект закона о повышении предельного возраста для службы в армии в период мобилизации и военного положения. Документ размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
В законопроекте, который кабинет министров планирует внесли в парламент, говорится, что в период мобилизации, в период военного положения или в военное время устанавливается следующий предельный возраст пребывания на военной службе для военнослужащих мужского пола, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, и граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации: имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно, – 70 лет; имеющих иное воинское звание – 65 лет.
В пояснительной записке к документу уточняется, что в настоящее время правовые предписания не распространяются на весь период мобилизации и на правоотношения, возникшие с начала специальной военной операции (с 24 февраля 2022 г.), а также на граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы. Законопроектом данная неопределенность исключается.
Также авторы проекта отмечают, что принятие законопроекта позволит обеспечить необходимый уровень укомплектованности российской армии и при этом не будет допущено снижение уровня боевой готовности и боеспособности объединений, соединений и воинских частей в период специальной военной операции.
Предполагается, что действие законопроекта будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Москва, Елена Володина
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