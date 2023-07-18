Госдума утвердила закон о повышении предельного возраста для военнообязанных в запасе

Сегодня нижняя палата российского парламента утвердила в окончательном чтении закон, который повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе некоторые категории россиян, имеющих воинские звания.

В частности, новый предельный возраст пребывания в запасе граждан, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду – с 45 до 50 лет, к третьему – с 50 до 55 лет.

Вместе с тем увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве, который, согласно действующим нормам, соответствует предельному возрасту пребывания в запасе, устанавливаемому для граждан из состава запаса второго разряда. Так, для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет (сегодня в большинстве случаев 60 лет), для имеющих воинские звания младших офицеров – 60 лет (сегодня 55 лет), а для имеющих иные звания – 55 лет (сегодня 45 лет).

Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохраняется на уровне 70 лет.

Кроме того, в соответствии с законом граждане РФ, находясь на срочной службе или в запасе, могут поступить на военную службу по контракту для участия в проведении Вооруженными Силами РФ операций за пределами страны.

Москва, Анастасия Смирнова

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