В Госдуме поддержали кратное повышение штрафов за неявку и непредоставление сведений в военкомат

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил ко второму чтению поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают существенное повышение штрафов за непредоставление сведений и неявку в военкомат, передает РИА «Новости».

В частности, неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, будет грозить штрафом от 40 тысяч до 50 тысяч рублей (ранее – до трех тысяч рублей).

За несообщение гражданином в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы или должности, а также непредоставление сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, будет грозить штраф в размере от 10 тысяч до 20 ысяч рублей (ранее – до трех тысяч рублей). Столько же придется заплатить при несообщении сведений о выезде из страны на срок более шести месяцев или въезде в страну либо за неявку в военкомат в установленный федеральным законом срок.

Кроме того, увеличиваются штрафы за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей. Для граждан – до 25 тысяч рублей (было – до 500 рублей), для должностных лиц – до 50 тысяч рублей (было – до 1000 рублей), для юридических лиц – до 400 тысяч рублей (было – до 20 тысяч рублей).

Также с 3 до 25 тысяч рублей повысят штрафы за уклонение от медицинского обследования. Кроме того, до 25 тысяч рублей увеличат штрафы за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.

Неисполнение своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части либо неоказание содействия организации оповещения и явки грозит штрафами для должностных лиц – до 80 тысяч рублей, для юридических – до 500 тысяч рублей. Такие же санкции предусмотрены за неисполнение обязанности по организации поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»