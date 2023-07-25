«Большой войной уже попахивает»: Госдума вводит новый порядок в системе мобилизации на военную службу

Сегодня нижняя палата парламента принята во втором и третьем чтении поправки в закон о мобилизации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители думской оппозиции возмутил односторонний подход к обсуждению этой чувствительной для общества темы и отсутствие аргументации. В профильном комитете заявили, что документ подготовлен для проведения общей мобилизации во время большой войны, которой «уже попахивает», но ответов на вопросы так и не дали.

Принятый в первом чтении этот законопроект давал право отцам, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей, заключать контракт о пребывании в мобилизационном резерве. Ко второму чтению документ был существенно изменен. В частности, комитет Госдумы по обороне предложил исключить из него нормы о пребывании многодетных в резерве, мотивировав это тем, что «вопрос требует дополнительной проработки».

Среди отклоненных во втором чтении поправок были предложенные депутатом от КПРФ Ниной Останиной, которые касались, в частности, отсрочки от мобилизации отцов ребенка-инвалида, трех и более детей, одиноких отцов и ряда других. Аргументом профильного комитета было то, что вопросы не относятся к теме законопроекта. В связи с этим парламентарий обратилась с просьбой разъяснить, к какому законопроекту относить такие изменения, подчеркнув «чувствительность» темы для россиян.

«Президент был вынужден делать заявление, когда началась частичная мобилизация, о том, что разговоров о дополнительной мобилизации у нас не будет. Но, тем не менее, внимание общества к тому, что происходит сегодня с этими базовыми законами, конечно, чрезвычайно повышенное. Поэтому полагаю, что и сейчас люди очень внимательно слушают нас. Для того, чтобы им четко разъяснить эти правила мобилизации, давайте поставим точки над «i». Если комитет говорит сегодня о том, что это не является предметом рассмотрения, в таком случае, есть ли какие-то изменения в базовом законе о мобилизации, которые учитывали бы тот факт, что у нас многодетной является семья не с четырьмя, а с тремя детьми? Есть ли изменения, которые говорили бы о том, что у нас особое внимание уделяется к отцам детей-инвалидов? Есть ли какие-то изменения, которые касаются вопросов отсрочки от мобилизации единственного ребенка одинокого родителя? Если это не относится к данному законопроекту, разъясните нам, пожалуйста, тогда в каком формате можем мы сегодня, учитывая пожелания наших избирателей, внести поправки в этот закон о мобилизации, если сегодня – это не предмет обсуждения?.. Ответьте пожалуйста на этот вопрос, потому что в противном случае у нас нет аргументов, которые мы могли бы привести сегодня своим избирателям», – обратилась Останина к представителям профильного комитета Госдумы.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов со своей стороны обратил внимание на ряд категорий россиян, которых следовало бы привлекать в первую очередь, но закон о мобилизации их вообще не касается. «Например, миллионы наших новых сограждан, которые за последнее десятилетие получили гражданство России. Вот где они? Они не подлежат мобилизации, потому что в армии не служили... Вот как хорошо! И что? У нас что, нет необходимости работать строителями военными или около-военными, водителями военными? Смотрите сколько таксистов по стране. Андрей Валерьевич [Картаполов, глава комитета Госдумы по обороне], они не нужны армии сегодня? Давайте по ним поставим вопрос. Вот они пусть и в армии послужат. Во многих странах – посмотрите Израиль – в армии не служил, гражданство не получишь… В госпиталях нужны вот эти альтернативщики, пусть идут и помогают сегодня нашим врачам, медсестрам. И таких людей миллионы, может даже десяток миллионов, а то и больше в стране. Давайте коллеги из профильного комитета на это больше уделять внимание», – подчеркнул Нилов.

В ответ Картаполов рассказал о целях законопроекта по наведению порядка с воинским учетом, согласившись, что поправки закон о мобилизации «очень чувствительны». «Чувствительны они тем, что этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой самой большой войной уже попахивает. А мы все продолжаем искать, кого ж нам оттуда убрать, кого защитить. Да некого будет потом защищать!..» – заявил глава комитета Госдумы по обороне.

В итоге законопроект был принят. Во втором чтении было утверждено, что изменения теперь направлены на создание единого реестра воинского учета. В частности, вводится запрет на выезд из РФ призывника со дня направления ему повестки, в том числе, по месту работы или учебы, для последующего вручения. Запрет будет формироваться военным комиссариатом в день направления гражданину повестки, то есть с момента, когда повестка будет размещена в реестре врученных. На сегодняшний день выезд из РФ запрещается со дня, когда повестка считается врученной лично призывнику.

Документ также уточняет порядок передачи сведений о гражданах, обязанных состоять на воинском учете. На сегодняшний день органы госвласти регионов РФ должны предоставлять в электронном виде необходимые для ведения воинского учета сведения о состоянии здоровья граждан, обязанных состоять на воинском учете. Сведения об этом им предоставляют медицинские организации в электронном виде. Теперь полученные от медорганизаций данные власти регионов будут предоставлять в Минздрав, который обеспечит сбор и передачу таких сведений в электронном виде в реестр.

Такой же порядок предлагается ввести и для образовательных учреждений, которые будут передавать сведения власти регионов, а те в Рособрнадзор, который обеспечит их сбор и передачу в электронном виде в реестр.

Кроме того, состоящим на воинском учете гражданам в день размещения повестки военного комиссариата в реестре повесток направляется уведомление, что в случае неявки по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, в отношении них будут применены временные ограничительные меры. В день размещения повестки в реестре уведомление направляется гражданину в личный кабинет на портале госуслуг.

При этом субъекты РФ наделяются правом осуществлять добровольную подготовку граждан, состоящих на воинском учете, по военно-учетным специальностям на основании соглашений, заключаемых с Минобороны РФ.

Москва, Мария Соколова

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