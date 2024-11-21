В России готовятся ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям

Инициатива о привлечении к уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним готовится к внесению в Госдуму. Об этом сообщил глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, также предполагается увеличить штрафы.

«Вчера обсуждали вопрос, связанный с внесением законодательной инициативы депутатов, которой предлагается ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним. Мы с вами видим, что принятых ранее решений недостаточно, и наши коллеги предложили привлекать к уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним и увеличить штрафы», – пояснил Володин.

Как считает спикер Госдумы, это важный шаг по наведению порядка в этой сфере. «Нам с вами надо продолжить заниматься вопросами защиты здоровья детей и по другим направлениям. Ну и, конечно, недопустимо, когда несовершеннолетним продают алкоголь, сигареты, вейпы и многое другое, что подпадает под запрет», – констатировал Володин.

Москва, Анастасия Смирнова

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