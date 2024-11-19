Глава Банк России Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в следующем году при определенных условиях. По ее словам, это возможно при снижении инфляции и отсутствии новых внешних шоков.

«Мы считаем, что наша политика позволит снизить инфляцию до 4-4,5% в следующем году, затем ее стабилизировать на уровне вблизи 4%. И по мере ее торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки, если, конечно, никаких дополнительных шоков не будет внешних, снижение начнется в следующем году», – заявила Набиуллина, выступая сегодня в Госдуме.

Глава Центробанка также подчеркнула, что стимулирующая политика правительства не противоречит жесткой денежно-кредитной линии Банка России – все действия согласованы и скоординированы. «Координация Банка России и правительства сейчас ничуть не менее тесная, чем в 2020 году или в 2022 году, когда мы вместе противостояли последствиям пандемии и санкциям», – пояснила она.

«Сейчас на поверхности это выглядит так, как будто Центральный банк и правительство на разных полюсах. Это совсем не так. Правительство через бюджет финансирует те задачи, которые необходимы для структурных изменений, для наращивания инвестиций в приоритетных направлениях, и эти задачи объективно требуют более высокой государственной поддержки», – уточнила Набиуллина.

«И вот в таких условиях денежно-кредитная политика приобретает особую роль сохранения ценовой стабильности и макроэкономической стабильности», – подчеркнула глава ЦБ.

Напомним, ключевая ставка ЦБ была повышена в конце октября до 21%, что вызвало критические замечания не только бизнес-сообщества, но представителей правительства РФ. Ранее негативный эффект высокой ключевой ставки констатировал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, назвав это путем к банкротству. Сейчас, по его словам, серьезные трудности испытывает оборонная промышленность и «АвтоВАЗ».

В Госдуме заявляли, что Банк России, повышая ключевую ставку, следует инструкциям Международного валютного фонда (МВФ) и провоцирует кризис в отечественной экономике.

Москва, Светлана Антонова

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